Wegenwerken in de omgeving van het Blankenbergse station

Blankenberge REPORTAGE. 80.000 bezoekers genieten van 70ste Havenfees­ten: “Dit maakt het voorsei­zoen van de horeca helemaal goed”

80.000 kijklustigen hebben de voorbije vier dagen genoten van de 70ste Havenfeesten in Blankenberge. “Dit is de perfecte start van het zomerseizoen”, glundert organisator Peter Sabbe. De Vissersstoet op zondag was traditiegetrouw de blikvanger. We trokken op pad tijdens het gezellige maritieme evenement en ontmoetten enkele bijzondere mensen.

29 mei