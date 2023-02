Weerspannige man steekt vinger in oog van hoofdinspecteur tijdens oudejaarsnacht: parket vraagt 10 maanden cel

De beklaagde werd in de vroege morgen van 1 januari dit jaar uit een café in Blankenberge gezet. Hij was agressief, waarop de politie ter plaatse werd geroepen. T.S. keerde zich echter meteen tegen de twee toegesnelde politiemannen en probeerde een kopstoot uit te delen. Het drietal belandde uiteindelijk op de grond. Toen een hoofdinspecteur hem in een klemgreep wilde nemen, stak T.S. met z'n vinger in het oog van de man. Een inspecteur raakte tijdens de schermutseling dan weer gewond aan 'n knie.