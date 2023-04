WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Blankenberge

Werken aan Pier van Blankenber­ge twee jaar sneller klaar dan verwacht: “Nieuwe wandelweg gaat al open op 19 april”

Ze moesten in 2025 klaar zijn, maar de in 2021 gestarte werken aan de Pier van Blankenberge zullen deze zomer al afgerond zijn. De wandelweg onderging een grondige metamorfose en ziet er weldra opnieuw uit zoals het historische model uit 1933. Zaakvoerder Sebastiaan Defoort (35) is natuurlijk opgelucht. Het lijkt atypisch Belgisch, maar wij gingen op zoek naar het geheim van de snelle aannemer.