WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Blankenberge vanochtend

INTERVIEW. Politie­chef Dirk Van Nuffel (66) zwaait af na indrukwek­ken­de carrière: “Brugge is één van de veiligste steden van West-Europa”

“Het is gedaan met bevelen geven. Ik zal er vanaf nu krijgen van mijn vrouw.” Nog één week palmt Dirk Van Nuffel (66) zijn kantoor op de tweede verdieping van het politiekantoor in Brugge in. Daarna zwaait de korpschef definitief af, en dat na ruim 12 jaar aan het hoofd van de Brugse politie. Afscheidsgesprek met een icoon van de Brugse politie, die in zijn jonge jaren ook politiek actief was. “Aan het einde van de rit bestaat er toch geen mooiere job dan zich inzetten voor het welzijn van de mensen?”