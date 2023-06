WEER. Kans op helder weer vanochtend in Blankenberge

Van een streepje Côte d’Azur in De Panne tot garnaalkro­ket­ten smullen in Zeebrugge: 10 beachbars aan onze kust waar je deze zomer moet geweest zijn

Na een frisse en best natte lente maken we ons hopelijk op voor een warme zomer. Ideaal dus om bij een kustbezoek een glas te drinken in een van de vele strandbars op het zand. Een aantal jaar geleden kon je die bars nog op één hand tellen, tegenwoordig heb je keuze uit zoveel leuke adresjes. Onze journalist trok zijn teenslippers aan, bezocht elke kustgemeente en koos er telkens zijn favoriete adresje uit. Schol!