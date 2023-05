WEER. In Blankenberge heldere ochtend

Kinderen beleven onvergete­lij­ke namiddag dankzij wedstrijd fortenbouw op strand van Blankenber­ge

Het was een jubileumeditie want woensdag organiseerde de Lionsclub Blankenberge voor de 10de keer zijn wedstrijd fortenbouw. Tientallen kinderen uit verschillende voorzieningen gaven het beste van zichzelf in 23 teams die het opnamen tegen elkaar. Toen het hoogwater werd, was het spannend afwachten welk fort het langst overeind zou blijven. En dit jaar was er slechts een verschil van enkele seconden.