WEER. In Blankenberge heldere ochtend

Vernieuwde Zuidzand­straat open voor publiek: “We zijn opgelucht dat de heraanleg afgerond is bij de start van ons koopjes­week­end”

De voorbije maand werd de Zuidzandstraat in een nieuw jasje gestopt. Er kwamen vijf groenzones die in het najaar aangeplant worden. Ook werd 500 m² aan kasseien opnieuw aangelegd. “Meer groen, bomen en bloemen maken een winkelstraat gezelliger en aangenamer om door te wandelen. Bezoekers zullen zo langer in de winkelstraten rondlopen,” klinkt het enthousiast bij Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).