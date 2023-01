Vrouw die met steakmes vriend bijna doodsteekt, mag gevangenis verlaten

Blankenberge/OostendeEen 40-jarige vrouw uit Oostende heeft een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar gekregen, nadat ze haar vriend vorig jaar bijna doodstak met een steakmes. Volgens de wetsdokter scheelde het geen haar of de man had het niet overleefd. Opvallend: ze is nog steeds samen met het slachtoffer. “Hij is echt m’n zielsverwant.”

M.V. (40) en haar vriend N.D. kampen beiden al jarenlang met een zware alcoholverslaving en leerden elkaar ook kennen in een ontwenningskliniek. Op 27 december 2021 woonden ze samen in Blankenberge, toen het tot een hoogoplopende ruzie kwam. M.V. ging plots een steakmes halen in de keuken en stak het in de hals van haar partner. De steek was bijzonder diep en liep zelfs tot aan z’n ruggenmerg. “Volgens de wetsdokter heeft het geen haar gescheeld of de man had het niet overleefd”, stelde de procureur. “Hij was verlamd en verbleef maanden in een revalidatiecentrum. Op 24 maart zat hij nog steeds in een rolstoel.”

M.V. belde na de messteek zelf de politie op en kon ter plaatse in de boeien worden geslagen. Wat de aanleiding was voor de steekpartij, is niet duidelijk. Zowel de vrouw als haar vriend herinnerden zich quasi niets meer. De onderzoeksrechter besliste M.V. aan te houden, maar op 10 mei kwam ze voorwaardelijk vrij. Haar voorwaarden liepen echter voor geen meter. Op 26 oktober werd ze bijvoorbeeld op spoed opgenomen met 3,9 promille alcohol in haar bloed. De onderzoeksrechter besliste M.V. daarom opnieuw aan te houden.

Nog steeds samen

De Oostendse vrouw moest zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor poging tot doodslag. Opvallend genoeg betwistte de verdediging dat M.V. de intentie had om haar partner te doden. Meester Jorn Verminck vroeg vergeefs om een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. Tot groot ongenoegen van de rechter. “Het is ongelooflijk hoe licht jullie over deze feiten gaan”, klonk het. “De enige reden waarom het slachtoffer hier zit, is omdat de hulpdiensten zo snel ter plaatse waren. Je stond bijna voor assisen!”

M.V. nam ook zelf het woord. Ze vertelde dat ze 18 jaar geleden begon te drinken na de dood van haar vader. “Ik heb een jaar achter de rug met veel stress, schaamte en verdriet. Ik kan dit geen plaats geven en voel me zo schuldig. Hij is echt m’n zielsverwant.” De vrouw vroeg de rechter met succes om voorwaarden. Ze is nog steeds samen met het slachtoffer. De man kreeg op eigen vraag slechts een symbolische euro schadevergoeding toegekend. Hij is intussen aan de beterhand en kan weer zelfstandig lopen.

