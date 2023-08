Vrouw (79) breekt arm bij aanrijding met kusttram in Blankenberge

Minister Van Quickenbor­ne baant zich weg tussen kilometers­lang papieren archief in Brugge: “Op termijn moet dit verleden tijd zijn”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft maandag een bezoek gebracht aan het gerechtsgebouw van Brugge. Tussen het bestaande papieren archief - in Brugge alleen al goed voor een afstand van 14,65 kilometer - kondigde hij aan dat de papieren justitiearchieven overal in het land “na verloop van tijd” zullen worden ingekrompen. Een nieuwe digitaliseringswet die begin 2024 in werking moet treden, moet ervoor zorgen dat dossiers digitaal moeten worden bijgehouden.