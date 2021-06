Vrouw (34) niet bestraft voor messteek in de buik van haar agressieve partner, die zelf wél 6 maanden cel krijgt

Blankenberge/MelleEen 34-jarige vrouw uit Blankenberge heeft geen straf gekregen voor poging tot doodslag op haar voormalige partner. K.V. plantte een vleesmes van meer dan 20 centimeter in de buik van de man, maar volgens de rechter werden die feiten uitgelokt. De ex is op zijn beurt veroordeeld tot 6 maanden cel voor partnergeweld tegenover de vrouw. “Mijn cliënte is een gewone, doorsnee vrouw die in een gruwelijke situatie terechtgekomen is”, pleitte de advocaat van K.V.

Dat K.V. en N.V. (35) uit Melle tussen april 2016 en september 2017 een turbulente relatie hadden, werd in de Brugse rechtbank door niemand ontkend. De man takelde z’n toenmalige vriendin meermaals toe. Hij gaf zelf toe dat hij K.V. op een dag bij de haren trok, waarna hij haar schopte en sloeg. Zij was naar de politie gegaan, maar durfde geen klacht in te dienen. Op 10 september 2017 liep de situatie helemaal uit de hand in het appartement van het koppel in Blankenberge.

7 centimeter ver bebloed

Wat er die dag precies gebeurde, is tot op vandaag niet duidelijk. “Beiden legden daarover tegenstrijdige verklaringen af”, vertelde procureur Jan Manhaeghe op het proces. “Het is wel duidelijk dat de vrouw haar toenmalige vriend met een vleesmes met een lemmet van 20 centimeter in de buik gestoken heeft. Het lemmet moet diep gegaan zijn, want het was tot 7 centimeter ver bebloed. Voorafgaandelijk aan de messteek was er sprake van fysieke agressie van de man. Niet enkel de dag voor de feiten, maar ook verschillende keren daarvoor.”

Volgens de procureur was het duidelijk dat K.V. de intentie had om haar vriend te doden. “Ze had minstens moeten weten dat die steek mogelijk een fatale afloop zou hebben. De lever van het slachtoffer werd geraakt en hij moest minstens twee operaties ondergaan.”

Quote Mijn cliënte wilde haar vriend redden van z’n drugsver­sla­ving. Ze cijferde zich volledig weg en dat terwijl de agressie zich bleef opstapelen Kris Vincke, Advocaat van de vrouw

K.V. vroeg over de hele lijn de vrijspraak. Volgens haar advocaat Kris Vincke was er sprake van wettige zelfverdediging. “Mijn cliënte is een gewone, doorsnee vrouw die in een gruwelijke situatie terechtgekomen is”, pleitte hij. “Ze eindigde die dag naakt op straat, met een dekentje en een mes in haar handen. Ze maakte deel uit van een toxische relatie, waarin zij naïef is geweest. Mijn cliënte wilde haar vriend redden van z’n drugsverslaving. Ze cijferde zich volledig weg en dat terwijl de agressie zich bleef opstapelen. Net zoals de ex-vriendinnen van de andere beklaagde durfde ze echter niet naar de politie te stappen.”

‘Ziekelijk jaloerse vrouw’

Ook de dag van de steekpartij moest z’n cliënte volgens Vincke agressie ondergaan. “Zij heeft niet gevraagd dat er een fles gin naar haar hoofd gesmeten zou worden, dat haar ketting van haar hals zou worden gerukt of haar enkel bijna in stukken zou worden getrapt. Ze heeft een mes genomen om haar vriend te doen stoppen. Hij kwam immers als een briesende leeuw op haar af. Als dat geen wettige zelfverdediging is...”

De advocate van de man noemde de houding van de ex-vriendin van haar cliënt verwerpelijk. “Hij had een lelijk aandeel in de relatie en wil daar z’n verantwoordelijkheid voor nemen”, stelde ze. “Maar aan de overzijde weigert men dat pertinent. De discussies begonnen steevast, omdat die vrouw ziekelijk jaloers was. Ze kafferde mijn cliënt uit en vernederde hem. Hij reageerde vaak met fysieke agressie en had dat niet mogen doen. Maar hij is niet de agressieveling die zomaar klopt op z’n vriendin.”

Wel schadevergoeding

De rechter achtte de wettige zelfverdediging donderdagmorgen niet bewezen. Ze oordeelde wel dat de feiten werden uitgelokt door de agressieve houding van het slachtoffer. N.V., die eerder al twee veroordelingen opliep, kreeg uiteindelijk 6 maanden cel voor het partnergeweld en moet aan z'n ex 1.000 euro morele schadevergoeding betalen. De vrouw zelf kreeg door haar blanco strafblad de opschorting van straf. Aan het slachtoffer moet ze op haar beurt 7.600 euro betalen.