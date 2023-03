Vrijwillige medewerkers gezocht voor rolstoelbasketbaltoernooi

“Een tip: pak zijn computer mee”: hoe afgeluis­terd telefoonge­sprek in onderzoek naar drugslabo Brugse advocate in nauwe schoentjes bracht

Opvallende naam onder de 22 beklaagden die in de Brugse rechtbank terechtstaan voor een opgerold drugslabo in Lendelede. Terwijl de gekende strafpleiter Walter Van Steenbrugge finaal de dans ontsprong, werd de Brugse advocate Nancy Vanhee (58) wél vervolgd als lid van de criminele organisatie. En dat door een afgeluisterd telefoongesprek na de onderschepping van een cocaïnetransport in het Verenigd Koninkrijk.