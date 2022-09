Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge brengt verenigingen samen tijdens ‘FEEST!!’

Blankenberge Stoetbege­lei­der en ontwerper Paul (69) staat zondag na 35 jaar voor laatste Bloemencor­so: “Er staan waardige opvolgers klaar”

35 jaar lang speelde het Bloemencorso een prominente rol in het leven van Paul Defever. Met een indrukwekkend palmares onder de arm sluit hij dit hoofdstuk zondag in schoonheid af. In de toekomst zal hij immers enkel nog zetelen in de jury die de praalwagens beoordeelt. Ondertussen is dochter Muriel met haar Dance NRGY niet meer weg te slaan uit de jaarlijkse afsluiter van de zomervakantie in Blankenberge.

28 augustus