Voordeur Sandra Storme (Vlaams Belang) beklad met lesbofobe graffiti: “In de politiek nog nooit problemen gehad wegens mijn seksuele geaardheid”

Brugge Brugs Concertge­bouw gaat... een bos planten en vraagt jouw hulp: “Een podium van 10.000 vierkante meter voor vogelmu­ziek en insecten­dans”

Het Concertgebouw van Brugge wil tegen november 2023, mét hulp van zijn bezoekers, een bos van 2.000 bomen aanplanten in het domein Beisbroek, op tien kilometer van 't Zand. De muziektempel wil daarmee zijn eigen voetafdruk en CO2-uitstoot verminderen met 600 ton per jaar. “Met een crowdfunding betrekken we daar ook ons publiek bij.”

17 november