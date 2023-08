Voorbereidingen voor Bloemencorso zijn volop aan de gang: “Er zijn bijzonder veel vernieuwingen dit jaar”

Brugs gezin in zak en as na diefstal van bakfiets, al is er mogelijk oplossing in zicht: “Het is ons enige vervoers­mid­del. We doen er alles mee”

Tegenslag voor het gezin van Stefanie Van Meenen (36) uit Assebroek. Dieven gingen zondagnacht aan de haal met haar bakfiets, die nochtans gesloten was. “De diefstal is voor ons een ramp. We doen er alles mee", zegt Stefanie. Al is er mogelijk een oplossing in zicht.