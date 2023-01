Vlaamse films ‘Marina’ en ‘Girl’ worden vertoond in de Belgium Pier

In aanloop naar het Filmfestival Oostende 2023 worden deze maand een aantal Ensorwinnaars geprogrammeerd in West-Vlaamse cultuurcentra. In Blankenberge trekken ze naar de filmzaal van de Pier, om er te genieten van de films ‘Marina’ en ‘Girl’. Na afloop is er tijd om na te praten met een drankje.

Op donderdag 12 januari vanaf 19.30 uur is er de projectie van ‘Marina’. Regisseur Stijn Coninx verfilmde het verhaal van muzikant Rocco Granata, gebaseerd op diens jeugdherinneringen. Een film met muziek en met Matteo Simoni in de rol van de worstelende zoon van Italiaanse gastarbeiders. Coninx zal aanwezig zijn in Blankenberge. Op donderdag 26 januari kan je in de filmzaal van De Pier gaan kijken naar ‘Girl’. In deze film streeft de 15-jarige Lara haar droom na om ballerina te worden. De debuutfilm van Lukas Dhondt werd unaniem bewierookt en won onder meer de Caméra d’or in Cannes.