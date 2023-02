Vissersstraat afgesloten door plaatsen van torenkraan

BLANKENBERGE Kandidaat Prins Carnaval Blankenber­ge 2023 Kevin Kimpe (41) droomt van titel: “Dit zou een prachtig eerbetoon zijn aan mijn vader Erwin die in 1993 de titel veroverde”

Op zijn 11de stond hij voor het podium als grootste supporter van zijn vader Erwin die verkozen werd tot Prins Carnaval 1993 in Blankenberge. Exact 30 jaar later is het zijn ultieme droom om op zaterdag 4 februari ook die felbegeerde prinsenmuts te bemachtigen. “Mijn grootste dank gaat uit naar mijn groep De Fliereflûters die me steeds met meerdere leden vergezeld heeft tijdens mijn talrijke uitstappen in het kader van mijn intensieve campagne”, zegt Kevin Kimpe (41).

