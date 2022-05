Vijftigers lanceren nieuwe carnavalsvereniging 'De Patrontjes' in Blankenberge: “Bij ons staat de vriendschap en het amusement centraal”

Blankenberge Fiberklaar start uitrol glasvezel­net­werk in Blankenber­ge: meer dan 20% van Blankenber­ge­naars wil fiberaan­slui­ting

Fiberklaar gaat officieel van start met de uitrol van zijn open glasvezelnetwerk in Blankenberge. Nadat twintig procent van de inwoners zich engageerden voor een fiberabonnement bij een van de deelnemende internetproviders wordt de badstad officieel de eerste West-Vlaamse stad en de eerste kuststad waar Fiberklaar van start gaat. In totaal gaat het in een eerste fase om potentieel 7.265 glasvezelaansluitingen in het centrum en het zuiden van de stad. Na een lokale informatiecampagne volgt eind augustus de eerste spadesteek samen met aannemer Fiber4Flanders. In een volgende fase volgt een uitrol naar Blankenberge kust. Inwoners kunnen tijdens de werken nog steeds hun woning gratis fiberklaar laten maken, zonder abonnementsverplichting.

