Vijftiger riskeert 3 maanden cel voor Hitlergroet tijdens coronabetoging

Brugge Multita­lent DJ Grazzhoppa centrale figuur in februari voor Cultuurcen­trum

Multitalent Grazzhoppa is dit cultuurseizoen huiskunstenaar van Cultuurcentrum Brugge. Tijdens ‘Grazzhoppa Invites’ van 5 tot en met 12 februari dompelt hij iedereen onder in zijn leefwereld. Grazz begon als pure hiphopartiest maar wentelde zich snel in andere werelden.

9 januari