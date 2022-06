Vijf twintigers krijgen tot 2 jaar cel voor diefstal met geweld in Blankenberge

Het slachtoffer stapte op 5 februari het politiekantoor binnen in Blankenberge. Hij was gewond en z’n broek en trui waren besmeurd met gras en modder. De jongeman vertelde hoe een meisje hem om 25 gram cannabis had gevraagd. Hij was de drugs gaan ophalen in Oostende en had zich daarna naar de plek van de deal begeven. Eenmaal ter plaatse waren plots twee mannen komen opdagen. Ze hadden hem geslagen en beroofd van z’n Louis Vuitton-tasje, 90 euro cash geld en z’n gsm. Vreemd genoeg bleef de 25 gram cannabis wel ter plaatse achter.

Brandtrap

Via beelden van ANPR-camera’s en telefonieonderzoek konden de speurders zes vermeende verdachten identificeren. L.V. (20) uit Blankenberge bleek het meisje te zijn dat de afspraak met het slachtoffer had geregeld. Haar vriend J.B. (27) was volgens het parket de aanstoker van de overval die de eerste klappen uitdeelde. Hij probeerde bij de aankomst van de politie te vluchten via een brandtrap, maar kon uiteindelijk toch worden opgepakt. In z’n flat waren ook S.D. (25) uit Zeebrugge en K.V. (27) uit Menen aanwezig. Die eerste zou enkel chauffeur zijn geweest, terwijl die tweede het slachtoffer zou hebben helpen bestelen. N.A. (26) uit Brugge zou de tweede man geweest zijn die klappen uitdeelde. Zijn vriendin S.M. (25) uit Brugge reed die bewuste avond naar de plek van de feiten.

J.B. gaf toe dat hij het slachtoffer sloeg, maar ontkende de diefstal. De rechter achtte hem echter over de ganse lijn schuldig en legde hem 2 jaar effectief op. N.A. werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar. Zijn vriendin, die in de wagen bleef zitten, kwam weg met de opschorting van straf. L.V. had de avond van de feiten net ontdekt dat ze zwanger was. Zij werd dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 120 uren. Hoewel S.D. elke betrokkenheid ontkende, kreeg hij toch een jaar cel met uitstel. K.V. riskeerde een jaar cel, maar werd vrijgesproken.

