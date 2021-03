Vijf kustbewoners over de verwachte drukte: “De paastoerist is gedisciplineerder dan die van de zomer. Het zal meevallen”

Knokke-Heist Knokkes bekendste taxichauf­feur (56) stopt na 32 jaar: “Mensen gaven me hun bankkaart om iets te kopen in een winkel. Zó groot was het vertrouwen”

8:47 “Het geheim van ons succes? Horen, zien en zwijgen. Samen met wederzijds vertrouwen en persoonlijke service.” Taxichauffeur Philippe Soete (56) rijdt deze week - na meer dan drie decennia - zijn laatste ritjes door Knokke-Heist. “Quasi zeven dagen op zeven werken, 24 uur per dag, dat begint te wegen. Ooit was ik maar net op tijd in de kerk voor de communie van mijn zoon”, vertelt ‘Taxi Philippe’.