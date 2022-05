Vietnamees restaurant opent op 15 juni zijn deuren in de Molenstraat: "Ik heb beslist om in Blankenberge te starten met Bun Pho tijdens een daguitsap"

“We hebben het volledige interieur moeten uitbreken. Enkel de 4 muren zijn overeind gebleven en nu hebben we nog een kleine maand nodig vooraleer alles afgewerkt zal zijn”, vertrouwt de Vietnamese zaakvoerder ons toe. Sinds 3 jaar baat hij het succesvolle Nem Nem Caphé uit dat gelegen is in de Generaal Thysstaat nabij de ULB in Elsene. “Ik kwam vaak op vakantie in Blankenberge en ik besliste tijdens één van die daguitstappen om hier een Aziatisch restaurant te starten. Ik zie dit als een uitdaging want ik geloof dat de Blankenbergenaars graag iets nieuws zullen proberen. Natuurlijk mikken we ook op de toeristen die massaal naar deze badstad komen.”