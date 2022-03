Vier maanden cel voor dertiger die man buiten westen slaat na opmerking over mondmasker

Dochtertje op arm

In de daaropvolgende discussie gaf B.N. het slachtoffer een vuistslag in z’n gezicht. De man viel neer op de grond en was zelfs even buiten bewustzijn. “De beklaagde is daarna gewoon weggewandeld. Toen de politie voor z’n deur stond, deed hij niet open. Achteraf zou hij verklaren dat dat was omdat hij dacht dat het slachtoffer dood was. Dat maakt het allemaal nog erger.”