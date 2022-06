VIDEO - Maatjeshappening in Blankenberge onder stralende zon: "Onze badstad heeft een haringtraditie van meer dan 700 jaar”

Knokke-Heist Bekend Thais restaurant in Knok­ke-Heist noodgedwon­gen dicht nadat regenwater door plafond sijpelt: “Een geluk bij een ongeluk dat we open waren”

Het bekende restaurant Orchidee Thai in de Lippenslaan in Knokke-Heist is maandagavond ontruimd, nadat een zekeringskast in de technische ruimte is beginnen te vonken. Volgens zaakvoerder Vincent Opstal gebeurde dat nadat er regenwater door het plafond was gesijpeld. En dat zou dan weer het gevolg zijn van een slecht afgedekte werf boven het restaurant, waar een totaalrenovatie bezig is. “Voor ons is het duidelijk dat de aannemer niet in orde was", zegt Vincent.

