VIDEO. Gers Pardoel doet Park De Craene in Blankenberge ontploffen tijdens Parkies

Het was Jérémie Vrielynck die mocht opwarmen en ook zijn optreden viel duidelijk in de smaak. De muzikale West-Vlaming waagde zich zelfs tussen het publiek tijdens zijn versie van de Clouseau klassieker ‘En Dans’. Na afloop van zijn optreden waren vriendinnen Elodie Vermote uit Zeebrugge en Jana Decuyper uit Blankenberge alvast lovend: “Jérémie heeft dat heel goed gedaan en het is ook super dat hij tijd maakt om foto’s te maken met zijn fans. We vinden Parkies trouwens een heel tof concept.” Ruben Schepens uit Middelkerke is samen met zijn vriendin Hanne Roegiers uit Zomergem afgezakt naar Park De Craene. Hij zag de voorbije weken al enkele Parkies concerten in Middelkerke. “Mijn vriendin verblijft momenteel op een camping in De Haan en ze is fan van Gers Pardoel.” En de Nederlander loste moeiteloos alle verwachtingen in want zijn optreden werd 1 groot feest. Jong en oud scandeerde zijn teksten mee en genoot van zijn grappige bindteksten tussen de nummers en perfecte interactie met het publiek. Ook schepen voor Toerisme Patrick De Klerck had niks dan lof achteraf: “Dit is fantastisch voor onze badstad.”