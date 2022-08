VIDEO: ‘Echte vechters’ trotseren regen én enorme rij voor razendpopulaire Camille in Blankenberge - “Eerste fans stonden om 9 uur al aan de voordeur van de Pier”

BlankenbergeWoensdagmiddag liep Camille langs in de zomerstudio van MNM op de Zeedijk van Blankenberge voor een interview bij de immer sympathieke Brahim. Daarna trok de razendpopulaire artieste naar de #LikeMe expositie in de Pier voor een meet & greet met haar fans, die ondanks het grijze weer massaal afzakten naar de badstad. Ze kwamen uit alle hoeken van Vlaanderen om een handtekening of selfie te scoren met hun idool.

Zoals de voorbije woensdagen stond ook vanmiddag een meet & greet geprogrammeerd in de #LikeMe belevingsexpo. Dit keer was het de beurt aan Camille, die in haar drukke zomeragenda zelf nog geen gaatje vond om de tentoonstelling in De Pier en het casino te bezoeken. De echte fans trotseerden het regenweer met paraplu in de hand en stroomden kort na de middag al toe ter hoogte van de MNM zomerstudio op de Zeedijk. Onder hen ook vriendinnen Geike De Smet (14) uit Hasselt, Romi Gielen (15) uit Herk-de-Stad en Thanee Volders (14) uit Halen. De 3 tienermeisjes kwamen uit het verre Limburg met een kartonnen bord waar ‘We love Camille’ op stond, en waren ook van plan om bloemen te overhandigen en hun CD te laten signeren. Ze gingen al naar enkele optredens kijken, maar vandaag werd hun eerste echte ontmoeting met Camille. “Ze komt heel lief over in de televisieserie en in de filmpjes op haar sociale media, en ook haar kledingstijl vind ik heel mooi”, zegt Romi. Tahnee vult aan dat ze uitkijkt naar het vierde seizoen van ‘#LikeMe’.

Geike, Romi en Thanee kwamen vanuit Limburg naar Blankenberge.

Ook Pieter Deprez uit Pelt trotseert samen met zijn partner en kinderen Jasmine (6) en Jonas (7) het miezerige weer. “We hebben een maand geleden ons bezoek aan de expositie geboekt toen we zagen dat Camille zou komen. Onze kids zijn dol op de liedjes en dansjes van de serie. Ze zijn best zenuwachtig om straks Camille in het echt te ontmoeten.”

Jasmine (6) en Jonas (7) zijn grote fan van #LikeMe.

Na haar korte interview bij MNM trok Camille naar de Pier, waar de eerste fans woensdagmorgen om 9 uur al voor de deur stonden. We zien een gigantisch lange wachtrij waarin ook Eef Benoit met haar dochters Annelore (7) en Annelien (8) aanschuiven. De zusjes hebben ondertussen alle afleveringen van #LikeMe al 2 keer gezien. “We vinden het kapsel en de kledij van Camille supercool. We wisten meteen dat zij ‘Miss Poes’ was in The Masked Singer. Nu nog duimen dat we aan tickets geraken voor het concert van Camille in Lotto Arena, want we staan op de wachtlijst.”

Mama Eef met haar dochters Annelore en Annelien.

Sebastiaan Defoort, zaakvoerder van de Pier, is natuurlijk in zijn nopjes met de volkstoeloop. “We hadden dit wel verwacht, want het is een unieke gelegenheid om op de foto te gaan met Camille. We merken duidelijk dat de mensen daar een dagje Blankenberge voor over hebben.” Sebastiaan voorspelt dat de expo tijdens de komende 10 dagen nog een pak bezoekers zal lokken. “We zijn tevreden met de opkomst en dagen als vandaag geven dit event natuurlijk een extra boost.”

Met honderden fans staan ze aan te schuiven om Camille te ontmoeten.

De fans trotseren de regen aan de MNM studio om een glimp op te vangen van Camille.

Camille in de MNM zomerstudio.

Camille bij Brahim in de MNM zomerstudio.

Volkstoeloop voor Camille in Blankenberge.

Camille in de MNM zomerstudio.

Camille in de MNM zomerstudio.

Camille in de MNM zomerstudio.

Met honderden stonden ze aan te schuiven rond de Pier.

