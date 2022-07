Verzorgers in Sea Life Blankenberge zwaar aangeslagen na overlijden blinde zeehond: “Ook de zeeleeuwen Milo en Rocky zullen hun vriend missen”

Het verhaal van de onfortuinlijke Stevie gaat terug naar 2005 wanneer hij aanspoelde langs de kust van Engeland. Sinds 2007 werd het blinde dier opgevangen in Sea Life Blankenberge. Een scan in 2012 bracht aan het licht dat die blindheid veroorzaakt werd door een schotwonde. Er werden namelijk kogelresten in zijn schedel teruggevonden. Het was toen trouwens de eerste keer in Europa dat dergelijke scan genomen werd van zo’n grote zeehond. Vooral de verdoving was een delicate opdracht. Daarom kwamen zelfs Britse Sea Life specialisten het artsenteam in Oudenburg versterken. “De precieze omstandigheden van dat schot in zijn hoofd kennen we niet maar we vermoeden dat vissers Stevie als een concurrent zagen en probeerden om hem uit te schakelen”, licht Oguz toe.