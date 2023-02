Van Quickenborne reageert op zeehondenpups die aangevallen werden op het strand: “Het is aan de kustgemeenten om te controleren en eventueel GAS-boetes uit te schrijven”



KUSTDe voorbije weken werden zeehondenpups op het strand voor onze kust aangevallen terwijl ze er lagen om uit te rusten. “Het zijn niet alleen loslopende honden die bijten want we hebben vastgesteld dat er ook enkele beten afkomstig waren van vossen en grijze zeehonden”, zei Minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vrijdagavond tijdens zijn bezoek aan Sea Life in Blankenberge dat de onfortuinlijke diertjes opvangt en verzorgt.