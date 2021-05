Van 160 reptielen in eigen woning tot minizoo op de Zeedijk, bezieler Marnick (57) over ‘zijn’ Serpentarium: “Ik ben 23 jaar elke dag met de glimlach gaan werken”

Het Serpentarium ontstond in 1998 uit de privécollectie van gepassioneerd dierenliefhebber Marnick Croes uit Blankenberge. De jaren daarvoor had hij vele reptielen verzameld in zijn woning. “Het waren er 160 op een bepaald moment”, glimlacht hij. “Omdat nog nergens in Vlaanderen een reptielenzoo bestond, kwam ik met het idee aankloppen bij het stadsbestuur. Het zag er wel graten in. Blankenberge kon nog wel een extra attractie gebruiken. We huurden het pand op de Zeedijk en ik mocht het inrichten als Serpentarium. Eigenlijk was dat een droom die in vervulling ging.”