Vader (40) veroordeeld voor verkrachting van eigen dochtertje (4)

Het was de moeder van het slachtoffer die op 2 januari 2016 naar de politie stapte. Haar zoon had haar namelijk verteld hoe hij tijdens een verblijf bij zijn vader in zijn bed moest slapen, terwijl de vader in de zetel sliep bij zijn zusje. Het meisje getuigde hoe P. zijn broek liet zakken en haar dwong om zijn geslachtsdeel in haar mond te steken. “Als je niet meewerkt, sluit ik je op in de kelder”, zou hij daarbij gezegd hebben.