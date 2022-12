Uitstekend cruisejaar 2023 is ook goed nieuws voor Blankenberge: “Levert ons 10.000 toeristen per jaar op”

“Blankenberge zal de cruisetoeristen zoals altijd met open armen ontvangen”, zegt schepen van Toerisme Patrick De Klerck (Open Vld). “Onze stad is een ideale bestemming voor het cruisetoerisme. Voor toeristen is het vanuit Zeebrugge slechts een korte rit. De op- en afstapplaats aan de Sint-Antoniuskerk is op wandelafstand van het centrum waar ze een brede waaier aan shoppingmogelijkheden en bezienswaardigheden vinden. De shuttledienst verzekert hen dat ze tijdig terug op het cruiseschip geraken. In 2022 zakten er naar schatting minstens 10.000 cruisetoeristen af naar Blankenberge. Uit een specifieke studie uit 2014 blijkt dat een cruisetoerist in een transithaven toen al gemiddeld 65 euro per dag spendeerde, terwijl de gemiddelde dagtoerist aan de kust in 2021 48 euro uitgaf. Voor 2023 zullen we, in samenspraak met de handelaars, bekijken als we nog extra inspanningen kunnen doen om het winkelen voor cruisetoeristen in onze stad nog aangenamer te maken.”