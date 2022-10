Uitrol van glasvezelnetwerk Fiberklaar in West-Vlaanderen officieel van start: Blankenberge krijgt de primeur

BlankenbergeNa de recente aankondiging van de informatiecampagne voor de zone Blankenberge Kust viert Fiberklaar vandaag officieel de uitrol van zijn open glasvezelnetwerk in Blankenberge Midden & Zuid met een symbolische eerste spadesteek. Blankenberge is hiermee de eerste West-Vlaamse stad en de eerste kustgemeente waar Fiberklaar zijn fibernetwerk uitrolt. In deze fase gaat het om 7.025 huisaansluitingen. Inwoners en tweedeverblijvers kunnen een gratis aansluiting – zonder abonnementsverplichting - aanvragen zolang de aannemer in Blankenberge aan de slag is. ​

Eerder dit jaar kondigde Fiberklaar de komst van het fibernetwerk aan in Blankenberge met een uitgebreide informatiecampagne. Vandaag gaat officieel de eerste spade in de grond. Het glasvezelnetwerk in Blankenberge Midden & Zuid – dit is het gebied ten zuiden van de tramlijn - omvat 7.025 potentiële huisaansluitingen. Onlangs werd ook de campagne gelanceerd voor de zone Blankenberge Kust, goed voor nog eens 11.772 potentiële huisaansluitingen. In totaal wordt er in Blankenberge 90 km glasvezelkabel gelegd.

Jurgen Content, schepen van openbare werken Blankenberge: “Met deze symbolische eerste spadesteek schrijven we een nieuw hoofdstuk in het boek van onze digitale ambities. Dat Blankenberge de eerste West-Vlaamse stad is waar Fiberklaar aan de slag gaat, is de kers op de taart. Met het open glasvezelnetwerk van Fiberklaar krijgen onze inwoners toegang tot de allernieuwste internettechnologie en kan de stad Blankenberge haar digitale dienstverlening verder verbeteren. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met Fiberklaar om samen de werkzaamheden in goede banen te leiden.” ​

Aannemer Fiber4Flanders is ondertussen al gestart met de werken op het terrein. Wanneer de aannemer begint in een nieuwe straat, ontvangen alle bewoners enkele dagen op voorhand een brief in de bus met de nodige praktische informatie. De werken in de zone Blankenberge Midden & Zuid zullen, als alles volgens schema verloopt, tegen de zomer van 2023 volledig afgerond zijn. ​

Rik Missault, CEO van Fiberklaar: “Met trots steken we vandaag in Blankenberge de eerste spade in de grond. In een mum van tijd zaten we aan de grens van 20% geïnteresseerde Blankenbergenaren in het aansluitbare gebied. We kijken uit naar de verderzetting van de goede samenwerking met het stadsbestuur en bedanken hen voor de ondersteuning. Met Blankenberge verwelkomen we een iconische stad in onze fiberkring. De kop is eraf in West-Vlaanderen. Zo zetten we opnieuw een mooie nieuwe stap in onze glasvezelambities in Vlaanderen.” ​

De gratis huisaansluiting van Fiberklaar komt in de vorm van een fibercontactdoos waarmee de inwoners van Blankenberge klaar zijn om de digitale toekomst in huis te halen. De capaciteit van een glasvezelkabel is virtueel oneindig en bovendien is het glasvezelnetwerk bliksemsnel en zeer stabiel. Fiberklaar biedt zelf geen internetabonnementen aan, maar stelt zijn netwerk open voor alle operatoren. Dat wil zeggen dat de inwoners van Blankenberge de vrije keuze hebben voor de deelnemende telecomprovider die het meest geschikt is voor diensten zoals internet, digitale TV, clouddiensten, gaming, VR, streaming en telefonie. De gratis huisaansluiting verandert bovendien niets aan de bestaande internetaansluiting. Op dit moment bieden Proximus, edpnet, Multifiber en RapidXS hun diensten aan op het netwerk van Fiberklaar. Verwacht wordt dat in de toekomst nog andere providers op de fiberkar zullen springen.

Inwoners die nog geen gratis aansluiting op het glasvezelnetwerk van Fiberklaar hebben aangevraagd kunnen dit doen via fiberklaar.be/blankenberge.

