Uitbater Friet Revue woedend omdat zijn reclameborden niet meer buiten mogen staan - Burgemeester Björn Prasse reageert: “Hij moet van de straat geen oerwoud van attracties maken”

Brugse politie contro­leert 636 bestuur­ders tijdens grootscha­li­ge verkeersac­tie

De Brugse politie heeft dinsdagavond een grootschalige verkeersactie gehouden in Sint-Michiels en Dudzele. In totaal werden 636 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. Twee bestuurders reden onder invloed van alcohol en één iemand had drugs gebruikt. Die laatste moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren.