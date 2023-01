Twintiger riskeert alsnog 10 maanden effectief omdat hij zestiger in elkaar sloeg op straat

Blankenberge/Bredene Slachtof­fer dat aangeval­len werd door ober en buitenwip­per na caféruzie niet langer in levensge­vaar

De 31-jarige man die kritiek was nadat hij door drie personen in elkaar werd geslagen na een cafébezoek in Blankenberge is niet langer in levensgevaar. Dat bleek na de zitting van de raadkamer in Brugge dinsdagmorgen. Eén van de verdachten, de kelner van het café, kreeg daar te horen dat zijn aanhouding met een maand verlengd werd.

3 januari