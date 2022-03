Twintiger duwt hoofd van politieman onder water in gracht

Blankenberge Parkeervou­chers moeten bezoek aan Blankenber­ge aangenamer maken (en ook tweedever­blij­vers zijn blij)

Parkeren in de blauwe zone in Blankenberge wordt voortaan gemakkelijker voor bezoekers. De badstad voert vanaf nu parkeervouchers in. Daarmee biedt het een oplossing voor personen die een bezoek brengen aan inwoners of voor tweedeverblijvers die in een blauwe zone wonen.

3 maart