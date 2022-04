Twintiger die politieman met hoofd onder water duwde vrijgesproken voor poging tot doodslag

Oostduinkerke RESTOTIP. Cucina Antica: “Pizzadeeg met natuurlij­ke eigen gist gemaakt, dat proef je”

Cucina Antica is een gloednieuw Italiaans, eetadresje op de Zeedijk in Oostduinkerke. Chef-kok van dienst is Belinda Mac Donald met roots in Australië. De liefde bracht haar naar België maar haar culinaire hart klopt ook luid voor het land van de laars. Wij gingen proeven van de pizza en pasta.

