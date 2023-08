Tweede weekend van Summer Of 2023, mét zwoele Zundays by Zillion

Hoeveel verdient jobstudent Maïté (19) als redder in Blankenber­ge? "De opleiding was best pittig”

Maïté Demeyere (19) is al drie zomers op rij redder aan de kust van Blankenberge. Als jobstudent verdient de logopedist in spe daar 1.375 euro netto per maand mee. Een mooie extra voor de boerendochter die zot is van zowel het platteland als 't zeetje. “Ik wil later graag zelfstandige worden. Tot 22 uur werken is voor mij geen probleem.”