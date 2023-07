Tweede leerkracht van Blankenbergse school die verdacht wordt van zedenfeiten blijft maand langer in cel

De tweede leerkracht (31) van de Sint-Jozef Sint-Pieterschool in Blankenberge die verdacht wordt van zedenfeiten blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer dinsdagmorgen. Het zou niet om fysieke feiten gaan, de man benaderde zijn slachtoffers online. Er werd ondertussen een psychiater aangesteld.

Eind mei kreeg de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge een tweede klap te verwerken. Twee weken eerder werd toen nog maar een 27-jarige leerkracht op non-actief gezet. Hij had seksueel contact met vier minderjarige leerlingen en belandde in de cel. Maar ook één van zijn collega’s ging zijn boekje te buiten. Al benaderde hij zijn slachtoffers vooral online.

Via meldpunt op school

Het waren leerlingen zelf die in de richting van de tweede leerkracht wezen. Want naar aanleiding van de eerste feiten richtte de school een meldpunt op waar leerlingen met al hun vragen en bezorgdheden terecht konden. En blijkbaar zaten sommige kinderen met vragen over een andere leerkracht.

De politie werd verwittigd en vond bij een huiszoeking voldoende bezwarend materiaal tegen de man. Hij werd opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. Ondertussen zit hij een maand in de cel, op verdenking van aanzetten tot ontucht en grooming. Dat laatste is een term voor wanneer volwassenen kinderen online benaderen of manipuleren via sociale media. Ze proberen hun vertrouwen te winnen om zo naaktbeelden te vragen.

Psychiater aangesteld

Verschillende bronnen spreken alleszins over “zeer ernstige feiten.” Of hij ook eigen leerlingen online benaderde is niet duidelijk. De raadkamer besliste dinsdagmorgen om hem nog een maand langer in voorhechtenis te houden. Een psychiater zal de man nu moeten onderzoeken.

KIJK. Tweede leerkracht in opspraak wegens grensoverschrijdend gedrag

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.