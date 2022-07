Tweede editie van Alter Mundo Festival: ”We willen mensen verbinden met elkaar, weg van al het negatieve dat ons vaak omringt in de maatschappij”

Een van de initiatiefnemers is Joey Tuyaerts (28) die school liep in Blankenberge maar tegenwoordig in Gent woont. “Alter Mundo is een muziekfestival voor de ritmemakers en de vrije geesten van het leven. Het is een gelukkige plaats waar we dansen, lachen, delen, creëren en verbinden. 44 getalenteerde muzikanten, verdeeld over 4 bands, brengen er energierijke wereldmuziek met Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse, Balkan en Belgische invloeden.” Naast de muziek zijn er ook enkele foodtrucks , een spectaculaire vuurshow, een cacaoceremonie en een flea market waar je o.a. biologische verzorgingsproducten, juweeltjes, plantenhangers, kristallen en stenen kan kopen. Ook de decoratie op het event is een belangrijk aspect en daarvoor kunnen ze rekenen op de hulp van kunstenaar Jean-Louis Muller met zijn bedrijfje Natural Living die natuurlijke elementen zoals wilgen en bamboe gebruikt.