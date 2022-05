Twee jaar voorwaardelijke celstraf voor tienerpooier die meisjes meeneemt op hotel in Blankenberge

Knokke-Heist Ziekenhuis­kost in AZ Zeno blijft in de smaak vallen en krijgt nu ook hoogst mogelijke erkenning voor grootkeu­kens: “Enorm trots op ons volledig team”

De ziekenhuiskeuken van het AZ Zeno in Knokke-Heist blijft bekoren. Daar slagen ze erin om alles 100% vers te bereiden. Daar kruipt véél tijd en moeite in, maar het loont. Het ziekenhuis ontvangt voor die inspanningen nu het Smiley-label van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het is de hoogst mogelijke kwaliteitserkenning die een grootkeuken in een ziekenhuis kan ontvangen. “Een teamprestatie”, zegt catering manager Pieter De Smet.

24 mei