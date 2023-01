"Twee jaar cel voor een speelgoedje? Ik ga in beroep!": man die met bolletjesgeweer zwaaide in centrum Blankenberge niet tevreden met veroordeling

BlankenbergeEen 44-jarige man uit Etterbeek heeft 2 jaar cel gekregen voor verboden wapendracht en bedreigingen. Nordinne D. richtte een bolletjesgeweer op passanten in Blankenberge. Echt blij was de man met z’n veroordeling.

De lokale politie Blankenberge/Zuienkerke kreeg op 26 juli vorig jaar rond 10 uur verschillende paniekerige telefoontjes over een man die met een vuurwapen rondliep in de buurt van de Kerkstraat in Blankenberge en passanten bedreigde. “De politie trof ter plaatse paniek en chaos aan”, vertelde procureur Fauve Nowé. “De beklaagde kon in de buurt van een tramhalte worden onderschept. Op camerabeelden was te zien hoe hij mensen achtervolgde en een wapen tegen hun gezichten hield.”

Casino

Het vuurwapen bleek uiteindelijk een bolletjesgeweer te zijn. “Maar voor personen met een ongetraind oog was dat helemaal niet duidelijk”, foeterde de procureur. Nordinne D. was op het moment van z’n arrestatie dronken. Volgens het Openbaar Ministerie liep de man al minstens 18 veroordelingen op voor onder meer diefstal, bedreigingen, wapens en slagen en verwondingen. “Twee dagen voor de feiten liep hij ook al met een mes in de hand binnen in het casino van Oostende. Hij is hardleers, dus vorder ik een effectieve celstraf van 2 jaar.”

Volgens de verdediging had D. nooit de bedoeling om mensen kwaad te doen. “Hij was met vrienden vanuit Brussel afgezakt naar de kust om zijn verjaardag te vieren”, pleitte meester Maya Vanden Bogaerde. “Hij was de avond voor de feiten uit geweest en had veel alcohol gedronken. In Blankenberge kwam hij een vrouw tegen. Zij zette hem onder druk om een bolletjesgeweer te kopen, toen ze dat zagen liggen in een winkel.” De verdediging vroeg om een voorwaardelijke straf, maar kreeg die niet. En dat was niet naar de zin van Nordinne D. “Twee jaar cel voor een speelgoedje? Ik ga in beroep”, riep hij na het vonnis.

