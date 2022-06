Twee jaar cel met uitstel voor reeks inbraken in mobilhomes in Blankenberge en Oostende

Milod B. (32) en Karim B. (27) liepen op 3 augustus 2021 in Blankenberge tegen de lamp. Die bewuste dag hadden ze in de kuststad al vier gelijkaardige inbraken in mobilhomes op hun kerfstok. Bij die feiten werden drie iPads, drie laptops en twee gsm’s buitgemaakt. Daarnaast gingen de beklaagden onder andere ook nog aan de haal met een rugzak, drie hemden, vier pakken sigaretten en een GoPro. Bij zijn arrestatie had Milod B. een busje pepperspray op zak.

Dankzij verder onderzoek kon het duo gelinkt worden aan nog vijf inbraken. In de loop van de maand juli sloegen ze hun slag in Etterbeek, Vorst, Elsene en Oostende. Daarbij werden nog eens zes laptops, maar ook drie portefeuilles en twee fietsen gestolen. Met de bankkaart van een slachtoffer in Elsene werden bij een nachtwinkel voor 150 euro contactloze betalingen uitgevoerd. Ten slotte bleek Karim B. op 29 juli ook een elektrische fiets gestolen te hebben in Gent.

De beklaagden zitten sinds hun arrestatie in voorhechtenis. In die omstandigheden drong de verdediging aan op een straf met uitstel. Tijdens de pleidooien werd opgemerkt dat ze allebei nog over een blanco strafblad beschikken.

De rechter veroordeelde Milod B. en Karim B. uiteindelijk tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan enkel de ruim negen maanden voorhechtenis effectief. In principe zullen ze donderdagavond de gevangenis mogen verlaten. Aan de slachtoffers van de feiten in Oostende werd een schadevergoeding van 715 euro toegewezen. Bij die inbraak werden een fototoestel, een lens en drie abonnementen op Bellewaerde Park meegegraaid.

