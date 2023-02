Twee broers gewond bij zwaar ongeval: auto rijdt op twee geparkeerde vrachtwagens in

Brugge Amper aangekon­digd, of nu al discussie over ‘paarse’ en ‘zwarte’ vlaggen die start van De Ronde in Brugge moeten kleuren: “Is dit een grap ofzo?”

“Precies de zwarte vlag die we uithangen” of nog: “Dit straalt al even veel koerssfeer uit als de zwarte containers voor kerstsfeer zorgen”. De commentaren op de vlaggen die de stad heeft besteld om de start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge te vieren, maken de tongen los op sociale media. “Maar dat is nergens voor nodig", countert de stad.

10 februari