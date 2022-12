Toneelkring Onder Ons Blankenberge repeteert intensief voor nieuwe productie ‘Vliegen’

Acht leden zullen op het podium het beste van zichzelf geven. Voor Ronnie is het ondertussen zijn 48ste stuk. “Het gaat over 3 piloten die samenwonen in 1 huis om kosten te besparen. Ze hebben alle 3 een lief en dat is toevallig een identieke drieling en dat zorgt natuurlijk voor heel wat verwarring. Plots wil de tante van 1 van de piloten haar intrek nemen in het huis. Het is een luchtig en komisch verhaal.” De toneelvereniging bestaat ondertussen 150 jaar. “We zijn hiermee de oudste culturele vereniging in Blankenberge. Ik ben blij om te zien dat we ook nieuwe leden hebben kunnen aantrekken de voorbije jaren. Dat is belangrijk om de toekomst van ons gezelschap te verzekeren”, besluit Ronnie.