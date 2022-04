Toneelkring De Lustige Vrienden stopt na 90 jaar: “Corona heeft ons de das omgedaan”

BlankenbergeCovid-19 heeft - nog steeds - een enorme impact op het verenigingsleven. Dat blijkt nu ook in Blankenberge, waar het toneelgezelschap De Lustige Vrienden na 90 jaar de handdoek in de ring gooit. “Maar het werd sowieso heel moeilijk om nieuwe jonge spelers aan te trekken”, zegt voorzitster Christine Van Moorter. De inhoud van de kassa, 15.000 euro, wordt verdeeld onder vijf goede doelen.

Het waren enkele vrienden in Uitkerke die in 1932 de vereniging opstartten. Aanvankelijk werden er twee verschillende stukken per jaar opgevoerd. Vanaf 1978 stond jaarlijks één stuk met zes opvoeringen op het programma in de periode tussen carnaval en Pasen. De Lustige Vrienden kozen er bewust voor om komedies op te voeren, want het publiek keek uit naar een luchtig avondje toneel waarbij er flink wat afgelachen werd.

Maat voor niks

Voorzitster Christine Van Moorter kwam er destijds als 15-jarige bij en de voorbije jaren nam ze samen met Nicole Amandels ook de rol van regisseur op zich. “In maart 2020, enkele weken voor onze opvoeringen, werden we met de eerste lockdown geconfronteerd en konden onze voorstellingen van ‘Madame Zimba’ niet doorgaan. De repetities, het decor, de affiches en de kaartenverkoop waren helaas allemaal een maat voor niks geweest. Ik had er enorm naar uitgekeken, aangezien ik de hoofdrol voor mijn rekening zou nemen. Ook vorig jaar kwam er jammer genoeg van toneel spelen niets in huis. Na lang overleg met het bestuur, de spelers en onze decorploeg kwamen we uiteindelijk tot het besluit om definitief een punt te zetten achter onze vereniging. In totaal waren er 25 mensen intensief betrokken bij ons gezelschap.”

“De Lustige Vrienden was een echt familiegebeuren”, gaat Christine Van Moorter verder. “We hadden immers diverse koppels met hun kinderen in onze groep. Ik moet wel eerlijk toegeven dat het de laatste vijftien jaar heel moeilijk werd om nieuwe jonge spelers aan te trekken. Sinds de opkomst van de computerspelletjes en de sociale media zijn de jongeren niet meer geïnteresseerd om toneel te spelen. Ook deze vaststelling heeft meegespeeld in onze beslissing om de stekker uit te trekken. En ik merkte ten slotte dat de schwung er wat uit was bij de vaste kern doordat we twee jaar stil lagen.”

Ontelbare herinneringen

Naast talrijke slapeloze nachten zijn er natuurlijk ook de ontelbare herinneringen en anekdotes. “Zo moesten we ooit eens een opvoering geven in Dudzele en er was geen vast podium in die zaal. We stonden die avond te spelen op bierbakken. Dat doet me ook denken aan die memorabele opvoering in Ravelingen in Heist. Toen we na afloop buitenkwamen, zagen we dat er een dik sneeuwtapijt lag. Het werd een hele klus om met ons decor in aanhangwagens die onverwachte weersomstandigheden te trotseren.”

Van Moorter is bijzonder trots dat ze het verhaal financieel in schoonheid kan afsluiten. De 15.000 euro die in de kassa zit, wordt immers geschonken aan vijf goede doelen: MUG Heli, Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst vzw, Stichting Pelicano, CKG Kapoentje en Internaat Huis aan Zee De Haan.