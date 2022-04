Toerisme Blankenberge tevreden over paasvakantie: "Onze nieuwe zoektocht werd een schot in de roos"

Knokke-Heist Veertiger die stiefvader met hamer sloeg, was al tien jaar geïnter­neerd: “Hij was genezen verklaard”

De veertiger die vorige week op straat in Knokke-Heist zijn stiefvader met een hamer neersloeg, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdagmorgen beslist. Opvallend: de verdachte was in het verleden al meer dan tien jaar lang geïnterneerd.

12 april