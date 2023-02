Toerisme Blankenberge pakt uit met gratis postkaartjes en liefdesslotjesactie naar aanleiding van Valentijn

Blankenberge Buldog overleeft als bij wonder zware klappen van baasje: “Door het oog van de naald gekropen”

De buldog die afgelopen weekend zwaar werd mishandeld door zijn baasje in Blankenberge, is door het oog van de naald gekropen. “Het is een wonder dat hij na zo’n vreselijke mishandeling buiten levensgevaar is”, zeggen ze bij asiel MLM-Bulies, dat de hond zal opvangen en binnenkort op zoek gaat naar een nieuwe eigenaar voor de viervoeter.