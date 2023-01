Toerisme Blankenberge blikt tevreden terug op de kerstvakantie

“Heel wat verblijfs- en dagjestoeristen zorgden voor een aangename sfeer in de winkelstraten. Maar ook cruisetoeristen vonden vlot hun weg terug. Dat was tijdens de coronaperiode vorige winter anders”, vult De Klerck aan. Het Infopunt Toerisme telde deze vakantieperiode de helft meer bezoekers (7.560) in vergelijking met anderen jaren. “Ook onze specifieke kerstzoektocht viel in de smaak. Zo’n 500 gezinnen met kinderen namen deel aan de zoektocht Welkom op de Noordpool. Zij gingen op zoek naar kerstelfjes die hun huisje kwijt waren en kregen na afloop een geschenkje in het Infopunt.”

Tevredenheid bij attracties

Volgens De Klerck is er ook een grote tevredenheid bij attracties zoals SEA LIFE Blankenberge, waar ze 4 à 5.000 bezoekers per week telden. “Het Huisje van Majutte pakte uit met oude ambachten en dat bleek een schot in de roos. Ook de dinnershows in Het Witte Paard trokken heel wat volk. Ook de Belgium Pier is tevreden. Wind en regen weerhielden de mensen niet om tot aan het kopgebouw te wandelen en de werkzaamheden aan de nieuwe wandelweg te bekijken. Opmerkelijk: weekend of weekdag bleek even druk”, licht de liberale politicus toe.