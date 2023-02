Tijdelijke verkeersbeperkingen door carnaval in Blankenbergse binnenstad

Op 19 februari zijn deze straten tussen 12 en 15 uur afgesloten voor alle verkeer: Franchommelaan (tussen de Leopoldhelling en de vuurtoren), Leopoldstraat en L. Konkelberge Kaai. Wagens die geparkeerd staan in deze straten of op de Zeedijk tussen de W. Van Heckehelling en de vuurtoren, kunnen de parking niet oprijden of verlaten tijdens de opbouw van de stoet. Tussen 7 en 18 uur is het verboden te parkeren in deze straten: Leopoldstraat, Franchommelaan, Onderwijsstraat, S. Vernieuwestraat, Grote Markt en Notebaertstraat. Opgelet: ook op maandag 20 februari en dinsdag 21 februari is het verboden te parkeren in de Notebaertstraat. Dan is er de Kindercarnavalsstoet en de rondgang van de Vuûle Jeanetten.