Tijdelijke verkeersbeperkingen door bloemencorso

Columbari­um­muur stedelijke begraaf­plaats wordt aangepakt

Het lokaal bestuur van Blankenberge is momenteel de stedelijke begraafplaats aan het renoveren. In de loop van september wordt de ruimte vóór de tweede columbariummuur aangepakt. Heb je daar bloemen of aandenkens geplaatst? Haal ze dan weg voor eind augustus.