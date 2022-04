Tiener riskeert twee jaar cel voor mensenhandel en seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes

De tiener leerde de meisjes kennen in Mechelen. Op dat moment waren ze 15 en 16 jaar oud. Op 27 maart vorig jaar trok de beklaagde samen met de twee meisjes en nog een minderjarige vriend naar een hotel in Blankenberge. Over wiens idee dat was, lopen de versies uiteen. Het parket stelt wel dat er die nacht seks is geweest tussen de partijen én dat de jongeman ook andere mannen naar het hotel liet komen om tegen betaling seks te hebben met de minderjarige meisjes.